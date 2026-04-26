Sabato tv | tra il mito di Canzonissima e il talento di Amici

Sabato sera, la programmazione televisiva ha visto sfidarsi tra loro due grandi classici e un talent: Canzonissima e Amici. Auditel ha rilevato l'audience della serata del 25 aprile e i dati definitivi sui flussi televisivi verranno resi noti alle 10:00 di oggi. La comparazione tra i due eventi è al centro dell’attenzione, in attesa delle statistiche ufficiali.

? Cosa sapere Auditel monitora l'audience della serata del 25 aprile tra Canzonissima e Amici.. I dati definitivi sui flussi televisivi saranno pubblicati alle ore 10:00 di oggi.. I dati Auditel relativi alla serata di sabato 25 aprile 2026 mostrano un palinsesto televisivo variegato, con programmi che spaziano dalla musica classica di Canzonissima su Rai 1 al talento dei concorrenti di Amici su Canale 5, in attesa della pubblicazione ufficiale delle statistiche definitive prevista per le ore 10:00 di oggi. Il monitoraggio dell’audience, affidato alla tecnologia automatizzata del people-meter collegato alle apparecchiature domestiche, ha permesso di tracciare minuto per minuto l’attenzione del pubblico e degli ospiti presenti nelle famiglie campione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sabato tv: tra il mito di Canzonissima e il talento di Amici Notizie correlate Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 11 Aprile 2026. Distanze invariate tra Amici (23.1%) e Canzonissima (17.4%) Ascolti tv ieri sabato 21 marzo chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre paroleMediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 21 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Al via Dionisie Urbane, un mese di eventi tra teatro, musica e arte a Taurisano; Stasera in TV sabato 18 aprile 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata; Sabato su Italia 1 | il destino di Po e il mito di Kung Fu Panda; Buongiorno Benessere, sabato 25 aprile su Rai 1: dimagrimento localizzato, sicurezza alimentare in cucina, ernia addominale e pancreatite. Una folla composta e commossa ha partecipato nel pomeriggio di sabato 25 aprile ai funerali delle tre vittime della tragedia di via Zanotti Bianco, celebrati nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro. A ricevere l’ultimo saluto sono stati la mamma 46enne che s - facebook.com facebook Per la rubrica "Il racconto del sabato", il contributo di Francesco Cundari dal titolo "Amarezza" x.com