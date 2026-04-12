Ascolti TV | Sabato 11 Aprile 2026 Distanze invariate tra Amici 23.1% e Canzonissima 17.4%

Sabato 11 aprile 2026, i dati di ascolto tv mostrano che tra le trasmissioni più seguite ci sono state Amici e Canzonissima. Amici ha registrato il 23,1% di share, mentre Canzonissima si è fermata al 17,4%, con circa 2,2 milioni di spettatori su Rai1. Le differenze tra le due trasmissioni sono rimaste invariate rispetto alle precedenti rilevazioni.

Nella serata di ieri, sabato 11 aprile 2026, su Rai1 Canzonissima intrattiene 2.206.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:23 alle 1:15. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.248.000 spettatori con uno share del 23.1% dalle 21:22 alle 00:36. Su Rai2 Morgane – Detective Geniale 5 è la scelta di 859.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Minions raduna 642.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge 334.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo totalizza 1.058.000 spettatori (6.7%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.338.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 758.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte chiamata In Altre Parole.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 11 Aprile 2026. Distanze invariate tra Amici (23.1%) e Canzonissima (17.4%) Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 4 Aprile 2026. Amici vince col 23.2%, Canzonissima al 17.4% Leggi anche: Ascolti tv 4 aprile 2026: Canzonissima (17.4%), Amici Il Serale (23.2%), Affari Tuoi (22.2%), La Ruota della Fortuna (23.2%) | Dati Auditel