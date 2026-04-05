Quattro emergenze in montagna a Pasqua | elicotteri in azione per due codici rossi

Nel pomeriggio di Pasqua, nel territorio del Lecchese, i soccorritori sono stati coinvolti in quattro interventi di emergenza in montagna. Due di questi interventi hanno richiesto l'intervento di elicotteri e sono stati classificati con codice rosso. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore e hanno coinvolto team specializzati per la gestione delle situazioni di pericolo.

Varie squadre di soccorso alpino mobilitate nel pomeriggio festivo: elicotteri da Milano e Bergamo sul sentiero delle Foppe e sul Resegone, intervento ai Saioli per un'anziana di 82 anni Non c'è stato un attimo di respiro, nel pomeriggio di Pasqua, per i soccorritori impegnati nel Lecchese. Quattro chiamate di emergenza in quota nel giro di poche ore, quattro scenari distinti disseminati sulle montagne della provincia – dalla Grigna Meridionale al Resegone, passando per i boschi di Mandello – hanno tenuto impegnati elicotteri, squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco specializzati SAF dalla metà del pomeriggio fino alla sera di domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Doppia emergenza in montagna a Pasqua: elicotteri in azione per un codice rossoDue squadre di soccorso alpino mobilitate nel pomeriggio festivo: elicotteri da Milano e Bergamo sul sentiero delle Foppe, i volontari dei Saioli per... Val di Fiemme, valanga travolge quattro scialpinisti: ricerche in corso, elicotteri in azioneUna valanga ha travolto oggi quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte in Val di Fiemme, in Trentino: a lanciare l'allarme uno di loro,... Argomenti più discussi: Sale il contro per la frana di Montevergine. Variante d’urgenza della Provincia di Avellino; Quattro 20enni si perdono su una montagna innevata vicino Roma, salvati: erano molto infreddoliti. FVG. Telesca: L’elisoccorso notturno sarà attivato. Potenziata anche l’emergenza in montagnaL'obiettivo immediato, ha spiegato l’assessore, consiste nell'omologare per il volo notturno tutte le piazzole degli ospedali hub, ovvero Udine e Pordenone. Quanto alla montagna, non è assolutamente ... quotidianosanita.it «Quattro settimane in montagna gratis e con un rimborso di 400 euro»: candidature aperte, chi può parteciparePassare quattro settimane in alta montagna, senza spese e con un rimborso economico, contribuendo allo stesso tempo alla ricerca scientifica. È la proposta di Mahe — Moderate ... ilmessaggero.it Grazie al progetto del Servizio civile “Possiamo contare su di te”, quattro giovani sono diventati i principali promotori della cultura della prevenzione sulle calamità e le emergenze, incontrando negli istituti scolastici finora centinaia di studenti https://tinyurl. facebook