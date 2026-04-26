Sabato 2 maggio l' incontro mensile del Neverland Book Club alla SMS

Sabato 2 maggio si è tenuto l’appuntamento mensile del Neverland Book Club presso la SMS. L’evento ha coinvolto giovani lettori in un pomeriggio dedicato alla lettura, allo scambio di opinioni e alla scoperta di nuove storie. L’incontro ha offerto un’occasione per condividere la passione per i libri e conoscere altri appassionati, creando un momento di confronto e di aggregazione tra i partecipanti.

Un pomeriggio dedicato ai libri, alla condivisione e alla scoperta di una nuova realtà per giovani lettori. Sabato 2 maggio a partire dalle 16:30 il Neverland Book Club organizza il suo incontro mensile aperto al pubblico alla Biblioteca SMS di Pisa, con un open day pensato per far conoscere il progetto e accogliere nuovi interessati. Nato nel 2022, il Neverland Book Club è il primo club del libro pisano under30 che unisce la passione per la lettura al confronto e allo scambio di idee. Un’iniziativa che negli ultimi anni ha costruito una piccola e giovane comunità attiva, basata sulla condivisione e sulla partecipazione. L’appuntamento in...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 2 maggio l'incontro mensile del Neverland Book Club alla SMS Notizie correlate Sabato l'incontro del Neverland Book Club alla Biblioteca SMSUn pomeriggio dedicato ai libri, alla condivisione e alla scoperta di una nuova realtà per giovani lettori. "Neverland", venerdì 8 maggio il musical ispirato a Peter Pan ai SalesianiDopo il successo di tre repliche dello spettacolo "Dancing Queen" portato in scena a novembre 2025, Musical Show Group torna con una nuova produzione...