Sabato l' incontro del Neverland Book Club alla Biblioteca SMS

Sabato si è svolto l'incontro del Neverland Book Club presso la Biblioteca SMS, un appuntamento dedicato ai giovani appassionati di lettura. Durante l'evento, i partecipanti hanno condiviso impressioni sui libri letti recentemente e hanno avuto l'opportunità di scoprire nuove proposte editoriali. L'iniziativa ha coinvolto un gruppo di ragazzi interessati a confrontarsi e a approfondire il mondo dei libri in un ambiente informale.

Un pomeriggio dedicato ai libri, alla condivisione e alla scoperta di una nuova realtà per giovani lettori. Sabato 28 marzo alle ore 16:30 il Neverland Book Club organizza il suo incontro mensile aperto al pubblico alla Biblioteca SMS di Pisa, con un open day pensato per far conoscere il progetto e accogliere nuovi interessati. Nato nel 2022, il Neverland Book Club è il primo club del libro pisano under30 che unisce la passione per la lettura al confronto e allo scambio di idee. Un’iniziativa che negli ultimi anni ha costruito una piccola e giovane comunità attiva, basata sulla condivisione e sulla partecipazione. L’appuntamento in... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato l'incontro del Neverland Book Club alla Biblioteca SMS Articoli correlati Leggi anche: Alla biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti la Library Book Party dedicata ai suoi libri Borussia Dortmund, Nils Ole Book nuovo direttore sportivo del club tedesco. Tutti i dettagli sulla decisione presaCalciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski...