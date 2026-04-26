A Mosca si è tenuta una cerimonia commemorativa per ricordare le persone decedute a causa del disastro di Chernobyl del 26 aprile 1986. Centinaia di partecipanti si sono riuniti in un cimitero della capitale russa per onorare la memoria delle vittime dell’incidente nucleare. La cerimonia si è svolta a quarant’anni dalla tragedia, senza ulteriori dettagli sul programma o sulle modalità di commemorazione.

(LaPresse) Centinaia di persone hanno partecipato a una cerimonia commemorativa in un cimitero di Mosca, in Russia in ricordo di coloro che hanno perso la vita a causa della tragedia di Cernobyl, avvenuta il 26 aprile 1986. Quarant’anni fa, nel corso del peggior disastro nucleare della storia, un’esplosione e un incendio alla centrale nucleare di Cernobyl, in Ucraina, provocarono il rilascio di ricadute radioattive nell’atmosfera. Decine di persone sono morte nelle immediate conseguenze del disastro, mentre si ritiene che il bilancio delle vittime a lungo termine per avvelenamento da radiazioni ammonti a migliaia. Questo articolo Russia, a...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, a Mosca la cerimonia per i 40 anni dal disastro di Chernobyl

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