Il 26 aprile 1986, alle 1:23, un reattore della centrale nucleare di Chernobyl esplose in Ucraina, causando il più grave incidente nucleare della storia. L'incidente è stato classificato al settimo livello sulla scala INES, il massimo possibile, e ha portato alla diffusione di sostanze radioattive nell'area circostante. Quaranta anni dopo, una serie televisiva ripercorre quegli eventi, ricordando il disastro e le sue conseguenze.

All’1:23 del 26 aprile 1986 a Chernobyl, in Ucraina, si verificò il più grande e grave incidente nucleare della storia: uno dei reattori della centrale nucleare della città esplose e il disastro fu classificato al settimo livello – il più alto – nella scala di catastroficità INES. Nel 2019, in ricordo di quella triste pagina della storia, venne rilasciata per HBO una serie intitolata ‘Chernobyl’ e arrivata in Italia su Sky Arte. La serie tv Lo show è stato creato e scritto da Craig Mazin e diretto da Johan Renck. La serie tv è tratta dal saggio ‘Chernobyl 01:23:40’ di Andrew Leatherbarrow e dal libro ‘Preghiera per Chernobyl’ della...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chernobyl: la serie tv che ricorda il disastro avvenuto 40 anni fa

Chernobyl 2.0 - The Kyshtym Disaster

Notizie correlate

Ancona ricorda i 40 anni di Chernobyl con il film d'autore girato in cittàPer celebrare il quarantennale dal disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, martedì prossimo (28 aprile), alle ore 18:30, il Cinema Italia...

Chernobyl 40 anni dopo, a Lugo una giornata di ricordo nell'anniversario del disastroIn occasione del 40esimo anniversario del disastro di Chernobyl, l’amministrazione comunale di Lugo organizza un momento di ricordo pubblico in...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sono passati 40 anni da Chernobyl, la storia del disastro e come una serie tv magnifica è riuscita a raccontarcela; Onufrio: A parte qualche serie TV, credo che su Chernobyl in Italia ci sia stata una grande rimozione; Chernobyl, a 40 anni dal disastro arriva una docu-serie: un viaggio doloroso tra testimonianze e documenti inediti; Rai per la Giornata Internazionale della memoria del disastro di Chernobyl.

Sono passati 40 anni da Chernobyl, la storia del disastro e come una serie tv magnifica è riuscita a raccontarcelaLa notte del 26 aprile del 1986 l’incidente al reattore 4 e la catena di omissioni, silenzi e coperture. Sei anni fa la miniserie tirava una linea definitiva tra narrazione e ricostruzione ... wired.it

'Fuga da Chernobyl', al via su Rete4 una serie di docu sui grandi fatti del '900Retequattro dedica una serie di appuntamenti ad alcuni grandi fatti del Novecento: il primo, in occasione del 40° anniversario, ricostruisce le 48 ore che cambiarono il mondo e racconta il più grave i ... ansa.it

Chernobyl, la forza della preghiera nel cuore di chi resta. A quarant'anni dal disastro nucleare che ha scosso l'Ucraina e l'Europa. Le testimonianze di un sacerdote e di una sopravvissuta nel racconto di Svitlana Dukhovych x.com

La tragedia del 1986 e l’invasione. Viaggio per le strade di Chernobyl fra macerie, cavalli e paure che raccontano l’Ucraina. Il reportage Di Kristina Berdynskykh - facebook.com facebook