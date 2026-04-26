rush hour 4 jackie chan e chris tucker vogliono uno stipendio da capogiro per il film

Gli attori Jackie Chan e Chris Tucker stanno negoziando un compenso elevato per partecipare a Rush Hour 4, il quarto capitolo della serie. Per tornare nei loro ruoli, i due sono impegnati in trattative contrattuali riguardo alle condizioni economiche del film. La produzione si sta occupando delle discussioni con i due interpreti, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini dell’accordo.

Per tornare nei loro rispettivi ruoli per la quarta volta, i due attori starebbero contrattando uno stipendio molto più alto delle ultime volte e questo starebbe bloccando la produzione Dopo le voci che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe voluto vedere un quarto episodio di Rush Hour, la Paramount ha accolto questo desiderio e ha messo in sviluppo il film. Tuttavia, nelle ultime ore sembra che il progetto si sia bloccato a causa delle richieste dei due protagonisti assoluti della saga, Jackie Chan e Chris Tucker. Jackie Chan e Chris Tucker, stipendio folle per Rush Hour 4? L'ultima indiscrezione di Puck afferma che, nonostante la produzione miri a iniziare le riprese già entro quest'estate, Chris Tucker e Jackie Chan non hanno ancora firmato il contratto e le .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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