Chris Hemsworth | il nuovo film è già uno dei migliori dell' anno ?

Il nuovo film con protagonista l'interprete del dio del tuono della Marvel, ovvero Crime 101 - La strada del crimine, arriverà in sala la prossima settimana e le prime reazioni sembrano molto positive Il nuovo thriller di Chris Hemsworth, ovvero Crime 101 - La strada del crimine, è stato salutato dalla critica come il primo grande film dell'anno in seguito alle prime proiezioni stampa. In questo film ricco di star, l'attore interpreta un ladro di gioielli che cerca di superare in astuzia le forze dell'ordine, tra cui il detective Lou Lubesnick (Mark Ruffalo), quando va alla ricerca del suo bottino più grande, ma l'agente assicurativo Sharon Colvin (Halle Berry) crea un imprevisto intoppo nel suo piano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

