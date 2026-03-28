Festival Puccini 2026 apre ‘Turandot’ con la regia di Jackie Chan

La 72ª edizione del Festival Puccini si terrà dal 17 luglio al 5 settembre 2026 nel Gran Teatro all’aperto a Torre del Lago-Viareggio, in Toscana. La prima opera in programma sarà la regia di Jackie Chan su ‘Turandot’. L’evento coinvolge diverse rappresentazioni e si svolge in un’area dedicata all’aperto nel rispetto delle tradizionali location del festival.

(Adnkronos) – È tutto pronto per la 72a edizione del Festival Puccini che si svolgerà negli spazi del Gran Teatro all’aperto a Torre del Lago-Viareggio in Toscana dal 17 luglio al 5 settembre 2026. Un programma che conferma la vocazione internazionale della manifestazione e il suo posizionamento tra le tappe musicali estive imperdibili per tutti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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