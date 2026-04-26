Sabato primo maggio a Viterbo si celebra la promozione dei Lions Alto Lazio in Serie A, evento che ricorda l’impresa sportiva della squadra rugbistica locale nella stagione 1997-1998. La manifestazione onora la vittoria storica dei giocatori che portarono la squadra a raggiungere questo importante traguardo nel campionato nazionale. La giornata prevede diverse iniziative per ricordare quella stagione e l’impegno dei rugbisti viterbesi.

? Cosa sapere Viterbo celebra sabato due maggio la promozione dei Lions Alto Lazio in Serie A.. L'evento rievoca il traguardo sportivo raggiunto dai rugbisti viterbesi nella stagione 97-98.. Sabato due maggio alle 17:30, il campo del Sandro Quatrini ospiterà la celebrazione per la promozione dei Lions Alto Lazio in Serie A, un traguardo che affonda le radici nella stagione agonistica 97-98. Viterbo si prepara a rievocare un momento di gloria sportiva. Il vecchio stadio, con le sue tribune di cemento che mostrano le ruggini del tempo, diventerà il palcoscenico per onorare quel gruppo che, trentasei anni fa, riuscì a risalire le gerarchie del rugby nazionale dopo un lungo periodo di assenza dalle massime serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, Viterbo celebra il mito: rivive l’impresa dei Lions del ’98

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