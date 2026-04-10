Roma-Viterbo | torna il nuovo treno i disservizi crollano del 98%

Da venerdì 10 aprile, sulla linea ferroviaria tra Roma e Viterbo è tornato in servizio un secondo treno Alstom dopo una revisione completa. Questa novità ha portato a una riduzione del 98% dei disservizi rispetto ai periodi precedenti. La ripresa delle attività del convoglio si inserisce in un intervento volto a migliorare la frequenza e l’affidabilità dei collegamenti sulla tratta.

Da venerdì 10 aprile, la mobilità urbana sulla linea ferroviaria che collega Roma a Viterbo riceve un impulso decisivo con il rientro operativo del secondo convoglio Alstom sottoposto a una revisione integrale. Questo passaggio, avvenuto dopo la conclusione dei test di pre-esercizio, permette alla flotta dedicata al tratto urbano di salire a nove unità totali, affiancandosi ai cinque treni che operano abitualmente sulla tratta extraurbana. L’impatto della manutenzione programmata sulla regolarità del servizio. I numeri che emergono dal confronto tra il periodo di marzo 2025 e quello di marzo 2026 delineano un quadro di drastica riduzione delle interruzioni per guasti tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma-Viterbo: torna il nuovo treno, i disservizi crollano del 98% Da Roma alla Costa Azzurra mentre dormi: torna il treno notturno vintageImmagina di trascorrere una giornata tra le meraviglie di Roma e poi salire su un treno la sera, addormentarti e svegliarti direttamente davanti alle... Nuovo piano rifiuti regionale, cosa cambia per Viterbo: il termovalorizzatore di Roma dà tregua alla provinciaPer anni la Tuscia ha fatto da stampella alle mancanze del resto del Lazio, ma la musica sembra destinata a cambiare. Roma Viterbo Un'era nuova! Temi più discussi: Roma-Viterbo, la cura del ferro funziona: torna il secondo treno Alstom e i guasti crollano del 98%; Roma-Viterbo, torna in servizio il secondo treno revisionato; Roma-Viterbo, proseguono i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria; Ferrovia Roma-Viterbo, avanti i lavori per il raddoppio: completata la rimozione dei binari tra Riano e Morlupo. Roma-Viterbo: torna in servizio il secondo treno Alstom dopo la revisioneDa venerdì 10 aprile operativo sulla tratta urbana. In crescita l’affidabilità del servizio NewTuscia – ROMA – Dopo il completamento della fase di pre?esercizio, da venerdì 10 aprile rientra in servi ... newtuscia.it Roma-Viterbo: proseguono i lavori per raddoppio linea ferroviaria. Rispettato il cronoprogramma(FERPRESS) – Roma, 8 APR – Proseguono i lavori da parte di Astral, in collaborazione con la Regione Lazio, per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Viterbo nella tratta Riano-Morlupo. In particol ... ferpress.it Roma-Viterbo, proseguono i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Regione Lazio #giornaleinfocastelliromani #roma #regionelazio - facebook.com facebook