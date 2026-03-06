Rugani Fiorentina l’ex Juve va a caccia del riscatto dopo un inizio molto complicato | il punto

Rugani, difensore arrivato alla Fiorentina nel mercato di gennaio, cerca di riscattarsi dopo una partita complicata a Udine. L’ex Juventus ha affrontato una serata difficile e ora punta a migliorare le sue prestazioni con la maglia viola. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide, con Rugani determinato a dimostrare il proprio valore.

Rugani Fiorentina, il centrale arrivato nel mercato di gennaio cerca il rilancio immediato dopo la serata difficile vissuta in trasferta a Udine. Se una singola partita non fa mai testo, figuriamoci una giocata a oltre due mesi di distanza dall’ultima apparizione. A Udine, Daniele Rugani è stato indubbiamente il peggiore in campo, incapace di arginare Davis e le folate offensive bianconere. Tuttavia, la colpa del pesante 3-0 subìto non può e non deve ricadere esclusivamente sul centrale. La Fiorentina, nel suo complesso, è mancata sotto ogni punto di vista: tecnico, caratteriale e di consapevolezza. Rugani resta un rinforzo fondamentale del mercato di gennaio, arrivato per garantire solidità ed esperienza a un reparto in affanno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fiorentina Dinamo Kiev, la Viola ritrova il successo e respira dopo un periodo molto complicato. Il giudizio sulla direzione di gara del giovane MilanovicFiorentina-Dinamo Kiev ha rappresentato una boccata d’ossigeno per la formazione di Vanoli, che col successo per 2-1 rimette un po’ a posto la...

Fiorentina, l'incubo Serie B non svanisce: Kean va ko, Vanoli attacca i calciatori e Rugani è già nella buferaFiorentina, rischio Serie B: Viola sempre più in basso dopo Udine. Il tecnico Vanoli scarica la squadra, Kean si infortuna e l'ex Juventus Rugani sbaglia tutto. sport.virgilio.it

Udinese-Fiorentina, Rugani da incubo all’esordio: rigore su Davis, polemiche per la mancata espulsioneEsordio da dimenticare con la Fiorentina per Rugani: l'ex Juve male in occasione del vantaggio dell'Udinese, poi causa anche un calcio di rigore su Davis. sport.virgilio.it

"Fiorentina, fuori i cogl***i. Gli errori di Rugani Non è pronto. Le parole di De Gea sono preoccupanti, perché..." L'appello dell'ex difensore viola - facebook.com facebook

Disastro #Fiorentina, il primo responsabile è #Vanoli: errori gravi e la folle scelta su #Rugani x.com