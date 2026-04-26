A Ronciglione, due cittadini festeggiano un traguardo importante, celebrando 50 anni di matrimonio. Anna Cocozza e Valerio Toparini sono noti nel paese come pizzettari da diversi decenni e questa ricorrenza ha coinvolto anche la memoria storica e la comunità locale. La loro storia viene condivisa come esempio di tradizione e continuità nel tempo. La cerimonia ha attirato l’attenzione di amici e familiari, che hanno partecipato ai festeggiamenti.

? Cosa sapere Anna Cocozza e Valerio Toparini festeggiano 50 anni di matrimonio a Ronciglione.. L'anniversario dei noti pizzettari coinvolge la memoria storica e la comunità locale.. Anna Cocozza e Valerio Toparini festeggiano oggi a Ronciglione cinquant’anni di vita insieme, un traguardo che celebra l’unione dei due pizzettari più conosciuti del borgo. Tra le strade di Ronciglione, dove il profumo delle tradizioni locali si mescola alla quotidianità dei vicoli, la notizia del giubileo d’oro della coppia ha raggiunto le sorelle e tutti i nipoti. Il messaggio di affetto, arrivato per l’anniversario, sottolinea il legame profondo tra la famiglia e i protagonisti di questa storia di amore e lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronciglione, amore e tradizione: 50 anni insieme per i pizzettari

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