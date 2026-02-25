Tradizione e innovazione | 50 anni di successo per un’agenzia

In un'epoca in cui le piccole imprese lottano per sopravvivere alla digitalizzazione, c'è chi dimostra che tradizione e innovazione possono convivere. Tirabassi Assicurazioni, agenzia ascolana, festeggia 50 anni di attività, diventando un caso studio per le PMI italiane che vogliono crescere senza perdere l'anima. Nata nel febbraio 1976 in viale Benedetto Croce ad Ascoli Piceno, l'agenzia fondata da Luciano Tirabassi ha costruito la sua reputazione su un principio semplice ma rivoluzionario: la relazione umana. In un settore dominato da numeri e polizze, Tirabassi ha fatto della fiducia diretta con i clienti il proprio marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

