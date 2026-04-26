A Ia?i, in Romania, forti raffiche di vento raggiungono i 90 kmh, causando danni significativi a tetti e veicoli. Durante la giornata di oggi, diverse abitazioni e auto sono state colpite dal maltempo, con alcune strutture che hanno subito danni evidenti. La situazione ha portato alla momentanea interruzione di alcune attività nel centro urbano, mentre le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze del vento.

? Cosa sapere Raffiche a 90 kmh colpiscono Ia?i distruggendo tetti e veicoli durante il giorno di oggi.. Il passaggio di un ciclone sulla pianura russa ha causato centinaia di chiamate al 112.. Allerta arancione per venti estremi nella contea di Ia?i, con raffiche che hanno raggiunto i 90 kmh e causato danni strutturali pesanti in diversi quartieri della città rumena durante la giornata di oggi. Il maltempo ha colpito duramente il nord-est della Romania, trasformando la mattinata in una situazione di emergenza per centinaia di cittadini. Intorno a metà giornata, l’intensificazione improvvisa del vento ha scatenato una serie di eventi distruttivi: coperture metalliche sono state strappate dai tetti e scaraventate su veicoli in transito o parcheggiati, mentre travi e lamiere sono finite sull’asfalto, bloccando la viabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romania, caos a Ia?i: raffiche a 90 km/h distruggono tetti e auto

Notizie correlate

Lombardia, raffiche a 80 km/h: tetti danneggiati e parchi chiusi. Ecco quando potrebbero finireIn Lombardia l’allerta per il vento forte resta massima dopo che raffiche fino a 80 km/h hanno sradicato alberi e scoperchiato tetti tra Milano,...

Lombardia, raffiche di vento a 80 km/h: alberi caduti, tetti danneggiati e parchi chiusiLa Lombardia resta sotto l’allerta meteo per il vento forte dopo le violente raffiche che, tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, hanno messo a dura...

Contenuti utili per approfondire

Romania: migliaia di fiori adornano la città di Ia?i per la festività di Santa ParaschevaLa festa di Santa Parascheva è uno degli eventi religiosi più importanti della Romania, per l'occasione migliaia di pellegrini da tutto il Paese si recano in pellegrinaggio a Ia?i Decine di migliaia ... it.euronews.com

Video. Romania: a Ia?i migliaia di fiori per la festività di Santa ParaschevaLa festa di Santa Parascheva è uno degli eventi religiosi più importanti della Romania, per l'occasione migliaia di pellegrini da tutto il Paese si recano in pellegrinaggio a Ia?i ... it.euronews.com