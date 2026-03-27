Lombardia raffiche a 80 km h | tetti danneggiati e parchi chiusi Ecco quando potrebbero finire

In Lombardia, l’allerta per il vento forte rimane alta dopo raffiche che hanno raggiunto gli 80 kmh. Gli eventi hanno causato il sradicamento di alberi e danni ai tetti in diverse zone tra Milano, Monza e Saronno. Sono stati chiusi alcuni parchi pubblici e si stanno valutando i tempi necessari per il rientro alla normalità.

In Lombardia l’allerta per il vento forte resta massima dopo che raffiche fino a 80 kmh hanno sradicato alberi e scoperchiato tetti tra Milano, Monza e Saronno. Mentre la Protezione Civile mantiene il codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 marzo, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza strade e parchi pubblici. Raffiche a 80 kmh in Lombardia: tetti scoperchiati e parchi chiusi. Secondo i dati di Arpa Lombardia, le raffiche critiche di giovedì 26 marzo hanno toccato punte da 79 kmh a 129.6 kmh (registrate a Canzo, Como), impegnando duramente le squadre di soccorso. A scopo precauzionale, molti comuni come Monza, Saronno e Lainate hanno ordinato la chiusura immediata di parchi pubblici e cimiteri. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento...

Leggi anche: Allerta vento in Brianza, raffiche fino a 80 km/h: chiusi Parco, giardini e cimiteri

Aggiornamenti e notizie su Lombardia raffiche a 80 km h tetti...

Temi più discussi: Vento in Lombardia, resta l’allerta meteo: raffiche di Foehn fino a 80 km orari; A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 90Km/h: scatta l'allerta meteo arancione; Vento forte, allerta arancione a Milano e in Lombardia: attese raffiche fino a 90 km all'ora. A Varese alberi caduti e danni; Vento fa paura a Como e sul lago: raffiche oltre gli 80 km/h, tavoli, porte e motorini a terra.

Vento in Lombardia, resta l’allerta meteo: raffiche di Foehn fino a 80 km orariVenerdì 27 marzo ci attende un’altra giornata di intense folate, anche se inferiori a quelle odierne. Dal pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione in montagna e pianura ... ilgiorno.it

Italia sferzata dal vento: raffiche record, alberi caduti e danni fra Lombardia e Liguria (con neve a bassa quota anche al Centro)Forti raffiche di vento colpiscono Lombardia, Liguria e Friuli: alberi abbattuti, tetti scoperchiati, mare agitato e blackout locali. greenme.it

#AgricolturaDiMontagna Regione Lombardia ha stanziato 2,8 milioni di euro per il biennio 2027-2028 per sostenere il mantenimento dell’agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale. Sco - facebook.com facebook

Corso gratuito per Operatori addetti mensa, in Lombardia, rivolto a disoccupati fra 16 e 65 anni Info e requisiti nel primo commento x.com