Lombardia raffiche a 80 km h | tetti danneggiati e parchi chiusi Ecco quando potrebbero finire
In Lombardia, l’allerta per il vento forte rimane alta dopo raffiche che hanno raggiunto gli 80 kmh. Gli eventi hanno causato il sradicamento di alberi e danni ai tetti in diverse zone tra Milano, Monza e Saronno. Sono stati chiusi alcuni parchi pubblici e si stanno valutando i tempi necessari per il rientro alla normalità.
In Lombardia l’allerta per il vento forte resta massima dopo che raffiche fino a 80 kmh hanno sradicato alberi e scoperchiato tetti tra Milano, Monza e Saronno. Mentre la Protezione Civile mantiene il codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 27 marzo, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza strade e parchi pubblici. Raffiche a 80 kmh in Lombardia: tetti scoperchiati e parchi chiusi. Secondo i dati di Arpa Lombardia, le raffiche critiche di giovedì 26 marzo hanno toccato punte da 79 kmh a 129.6 kmh (registrate a Canzo, Como), impegnando duramente le squadre di soccorso. A scopo precauzionale, molti comuni come Monza, Saronno e Lainate hanno ordinato la chiusura immediata di parchi pubblici e cimiteri. 🔗 Leggi su Open.online
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