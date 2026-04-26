Romandia 2026 montagne e trappole | la corsa svizzera può esplodere a Charmey ma Leysin tiene aperto tutto

Il giro di Romania del 2026 si svolge tra le competizioni delle Classiche del Nord e l’inizio del Giro d’Italia, collocandosi nella stagione primaverile. La tappa di Charmey in Romandia presenta un percorso impegnativo con montagne e trappole, mentre Leysin resta ancora in corsa per eventuali cambiamenti. La corsa svizzera si prospetta ricca di insidie e sfide, con un percorso che potrebbe scatenare sorprese lungo il tracciato.

Il giro di Romania 2026 si incastra perfettamente tra la stagione delle Classiche del Nord e il via del Giro d’Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti della primavera. La corsa scatterà martedì 28 aprile e si chiuderà domenica 3 maggio, per un totale di 851,7 chilometri, cinque tappe in linea più un prologo e un dislivello di 14.183 metri. A rendere ancora più affascinante questa edizione c’è anche la presenza di Tadej Pogacar. La corsa partirà con un cronometro individuale di appena 3,2 chilometri a Villars-sur-Glane, utile soprattutto per assegnare prima maglia di leader. Ma già il giorno dopo il torno cambierà parecchio: la Martigny-Martigny, lunga 171,2 km, proporrà tre passaggi su La Rasse e soprattutto l’ascesa di Ovronnaz, 9 chilometri al 10%, con vetta a 34 km dall’arrivo.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l’hanno fatta da padrone e il Giro d’Italia, prima grande corsa a... Poga?ar sfida la Svizzera: il Giro di Romandia punta al trionfo? Cosa sapere Tadej Poga?ar partecipa al Giro di Romandia tra il 28 aprile e il 3 maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: TOUR DE ROMANDIE 2026. TANTA MONTAGNA, TANTE RINUNCE; Giro di Romandia 2026, 6 giorni di gara e tantissima montagna per la prima partecipazione in carriera di Tadej Poga?ar; Analisi Percorso Giro di Romandia 2026: un prologo, nessuna crono e tanta montagna in un crescendo di difficoltà; Giro di Romandia 2026, la startlist provvisoria. Romandia 2026, montagne e trappole: la corsa svizzera può esplodere a Charmey, ma Leysin tiene aperto tuttoIl giro di Romania 2026 si incastra perfettamente tra la stagione delle Classiche del Nord e il via del Giro d'Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti ... sportface.it Giro di Romandia 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. La corsa si decide a Charmey?Nella transizione tra la parte iniziale di annata nella quale le Classiche del Nord l'hanno fatta da padrone e il Giro d'Italia, prima grande corsa a ... oasport.it Il Giro di Romandia si preannuncia decisamente selezionato. - facebook.com facebook Analisi Percorso Giro di Romandia 2026: un prologo nessuna crono e tanta montagna in un crescendo di difficoltà. Scopri came cambia il percorso con una cronometro breve al prologo e sei tappe esplosive ricche di salite, dislivello superiore a 14.000 metr… x.com