Roma sciopero climatico in piazza | stop ai fossili per la pace

Lunedì 27 aprile, movimenti ambientalisti come Legambiente e WWF si sono riuniti in piazza Capranica a Roma per uno sciopero climatico. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone che chiedono un cambiamento nelle politiche energetiche, con l’obiettivo di fermare l’uso dei combustibili fossili. L’evento si inserisce in un più ampio movimento globale di protesta per la tutela dell’ambiente.

? Cosa sapere Movimenti ambientalisti come Legambiente e WWF si riuniscono lunedì 27 aprile a piazza Capranica.. La protesta chiede il blocco dei combustibili fossili in concomitanza con il summit in Colombia.. Lunedì 27 aprile alle ore 11.00, piazza Capranica a Roma ospiterà il Climate Pride per bloccare gli investimenti nei combustibili fossili e spingere verso una transizione energetica equa. La mobilitazione dei movimenti ambientalisti avviene in contemporanea alla Conferenza internazionale sulla transizione oltre le fossili che si sta svolgendo a Santa Marta, in Colombia, tra il 24 e il 29 aprile. Il legame tra sicurezza globale e risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu

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