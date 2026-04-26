domani a roma il climate pride per chiedere lo stop ai combustibili fossili

Domani a Roma si svolgerà il Climate Pride, una manifestazione organizzata dai movimenti ambientalisti. L'evento mira a chiedere la fine dell'uso dei combustibili fossili e a promuovere una transizione energetica equa. La protesta si terrà in piazza e coinvolgerà gruppi attivi nel settore ambientale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e richiedere interventi concreti alle istituzioni.

Il Climate Pride torna in piazza a Roma con un'azione pubblica dei movimenti ambientalisti per chiedere lo stop ai combustibili fossili e una transizione energetica giusta. L'appuntamento - spiega una nota - sarà per domani, lunedì 27 aprile ore 11.00 piazza Capranica, a pochi passi dal Parlamento, dove prenderà il via la manifestazione organizzata in concomitanza allo Conferenza internazionale sulla transizione oltre le fossili in corso a Santa Marta (Colombia, 24-29 aprile). "La pace è rinnovabile, la guerra è fossile" è il messaggio che sarà al centro della mobilitazione, promossa da una rete ampia di organizzazioni ecologiste, sindacali e sociali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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