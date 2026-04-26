Roma il Forte Aurelia torna in vita | dal campo militare alla cultura
Il Forte Aurelia di Roma riapre al pubblico mercoledì 22 aprile dopo dieci anni di lavori di restauro. In passato utilizzato come sito militare, ora ospiterà attività culturali e spazi dedicati alla comunità. La struttura si trova vicino alla Riserva Valle dei Casali e rappresenta una trasformazione da area militare a centro culturale. La riapertura segna il ritorno del sito alla vita civica dopo un lungo intervento di recupero.
? Cosa sapere Il Forte Aurelia di Roma riapre mercoledì 22 aprile dopo dieci anni di restauro.. Il sito militare diventa un centro culturale vicino alla Riserva Valle dei Casali.. Mercoledì 22 aprile, il Forte Aurelia a Roma ha interrotto un decennio di isolamento con la riapertura ufficiale di un bastione storico situato nei pressi di Porta San Pancrazio. Il complesso, recuperato grazie a un impegno costante della Guardia di finanza iniziato nel 2016, restituisce alla cittadinanza un tassello fondamentale del sistema difensivo che proteggeva l'antica capitale del Regno d'Italia tra il 1877 e il 1891. L’evoluzione di un presidio militare dal campo trincerato alla cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu
The Light Gate - HOW IT ALL BEGAN: Early UFO Events with Michael Schratt
Notizie correlate
Forte Aurelia riapre a Roma: il vecchio baluardo diventa culturaIl Forte Aurelia torna a respirare vita nuova nel cuore della Capitale, trasformandosi da silenzioso custode del passato in un centro pulsante di...
Leggi anche: Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico: ecco la nuova vita del Forte Aurelia
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Sito Istituzionale | Inaugurazione e apertura straordinaria di Forte Aurelia; Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Roma, riapre il Forte Aurelia: sarà un polo culturale; Forte Aurelia, Giuli: Restituiamo alla città un valore storico, modello di cooperazione istituzionale.
Forte Aurelia riapre dopo 10 anni: un nuovo tesoro storico da scoprire a RomaIl recupero del bastione ottocentesco curato dalla Guardia di finanza restituisce alla cittadinanza un gioiello del campo trincerato proprio durante le celebrazioni del Natale di Roma ... quotidiano.net
Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico: ecco la nuova vita del Forte AureliaOggi l'inaugurazione con le autorità dopo dieci anni di lavori. La struttura fa parte del complesso delle caserme della Guardia di Finanza, al suo interno ospiterà eventi culturali e mostre ... romatoday.it
Si è tenuta ieri, a conclusione del “Natale di Roma”, l’inaugurazione di “Forte Aurelia”, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891, per difendere la nuova Capitale d’Italia. Presenti all’evento, oltre al Comandante Generale della Guard - facebook.com facebook
Nell’ambito delle celebrazioni del Natale di Roma, la #GuardiadiFinanza ha inaugurato il restauro e la riqualificazione del Forte Aurelia. x.com