Roma il Forte Aurelia torna in vita | dal campo militare alla cultura

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forte Aurelia di Roma riapre al pubblico mercoledì 22 aprile dopo dieci anni di lavori di restauro. In passato utilizzato come sito militare, ora ospiterà attività culturali e spazi dedicati alla comunità. La struttura si trova vicino alla Riserva Valle dei Casali e rappresenta una trasformazione da area militare a centro culturale. La riapertura segna il ritorno del sito alla vita civica dopo un lungo intervento di recupero.

? Cosa sapere Il Forte Aurelia di Roma riapre mercoledì 22 aprile dopo dieci anni di restauro.. Il sito militare diventa un centro culturale vicino alla Riserva Valle dei Casali.. Mercoledì 22 aprile, il Forte Aurelia a Roma ha interrotto un decennio di isolamento con la riapertura ufficiale di un bastione storico situato nei pressi di Porta San Pancrazio. Il complesso, recuperato grazie a un impegno costante della Guardia di finanza iniziato nel 2016, restituisce alla cittadinanza un tassello fondamentale del sistema difensivo che proteggeva l'antica capitale del Regno d'Italia tra il 1877 e il 1891. L’evoluzione di un presidio militare dal campo trincerato alla cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Roma, il Forte Aurelia torna in vita: dal campo militare alla cultura

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