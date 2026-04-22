A Roma, il Forte Aurelia riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. L’area, che un tempo aveva funzioni di difesa, viene ora utilizzata come spazio dedicato alla cultura e agli eventi. La riqualificazione coinvolge diverse iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico, offrendo nuove opportunità di fruizione e incontri per i cittadini. La riapertura segna un nuovo capitolo per questa struttura nel quartiere.

Il Forte Aurelia torna a respirare vita nuova nel cuore della Capitale, trasformandosi da silenzioso custode del passato in un centro pulsante di attività culturale. La riapertura ufficiale del complesso, avvenuta durante le celebrazioni per il Natale di Roma, segna la conclusione di un importante percorso di recupero guidato dalla Guardia di Finanza, che ha restituito alla cittadinanza uno dei monumenti simbolo della difesa storica della città. Costruita tra il 1877 e il 1891, la struttura faceva parte del sistema difensivo composto da 15 forti del campo trincerato, concepiti per proteggere la neonata capitale d’Italia. Oggi, dopo i lavori di restauro e riqualificazione curati dal Corpo, il sito non rappresenta più solo un luogo legato alla memoria militare, ma si apre a una nuova dimensione sociale e paesaggistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte Aurelia riapre a Roma: il vecchio baluardo diventa cultura

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, riapre il Forte Aurelia: sarà un polo culturale

Leggi anche: Roma, riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni: l’inaugurazione in 10 foto

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Oggi riapre il Forte Aurelia: dopo 15 anni torna visitabile una delle 15 sentinelle della Capitale; Roma riabbraccia il Forte Aurelia: l’ex complesso militare diventa un polo culturale; Forte Aurelia riapre al pubblico il 22 aprile: visita guidata gratuita.

Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauroIl 22 aprile la Guardia di Finanza inaugura l'edificio tornato completamente agibile, alla presenza di Gualtieri e dei ministri Giuli e Giorgetti ... romatoday.it

Da forte militare a spazio culturale: riapre il Forte Aurelia a RomaUn luogo simbolo della storia di Roma che torna a vivere, restituendo alla città uno spazio capace di unire memoria, cultura e socialità. È stato inaugurato Forte Aurelia, completamente restaurato e ... giornalelavoce.it

Bruno Buratti, ha seguito i lavori di recupero e restauro del Forte Aurelia. È stato in tutti i forti di Roma tranne al Prenestino: "Ho visto delle fotografie, è un ambiente vivo. Ben venga se può essere messo a sistema" facebook

Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico: ecco la nuova vita del Forte Aurelia ift.tt/1h0XKNV x.com