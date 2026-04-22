Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico | ecco la nuova vita del Forte Aurelia

Dopo dieci anni di lavori di recupero e restauro, il Forte Aurelia a Roma riapre al pubblico. La struttura, che nel passato ha svolto diversi ruoli, tra cui fortificazione, rifugio per sfollati, ospedale e magazzino abbandonato, torna a essere accessibile ai visitatori. La riapertura segna il ritorno di uno dei 15 forti della città, che ora si prepara a essere nuovamente fruito dalla comunità.

Fortino di difesa, rifugio per sfollati, ospedale, poi magazzino abbandonato. Il Forte Aurelia torna al suo antico splendore e apre al pubblico, dopo dieci anni di lavori di recupero e restauro. Il taglio del nastro è avvenuto stamattina alla presenza, oltre che dei vertici della Guardia di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte AureliaÈ stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia | GUARDAÈ stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Oggi riapre il Forte Aurelia: dopo 15 anni torna visitabile una delle 15 sentinelle della Capitale; Oggi, ‘Natale di Roma’, la Guardia di Finanza restituisce il Forte Aurelia alla capitale; Inaugurazione e apertura straordinaria di Forte Aurelia - Quotidiano La Voce. Roma – Inaugurato Forte Aurelia, un luogo che ha attraversato tante epoche, oggi dedicato alla culturaROMA – Si è tenuta oggi, a conclusione del Natale di Roma, l’inaugurazione di Forte Aurelia, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891, per difendere la nuova Capitale ... etrurianews.it La Guardia di Finanza restituisce alla capitale Forte AureliaSi è tenuta oggi, a conclusione del Natale di Roma, l’inaugurazione di Forte Aurelia, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891, per difendere la nuova Capitale ... online-news.it Dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia a #Roma - GUARDA #gdf #video #22aprile #iltempoquotidiano iltempo.it/roma-capitale/… x.com Corrado Ferrante. . 22 Aprile Inaugurazione FORTE AURELIA L’evento vedrà la partecipazione straordinaria dell'attrice Nancy Brilli, che condurrà l’evento e farà da guida narrante di un viaggio nella storia dei forti romani, evidenziando il valore dell’opera di re - facebook.com facebook