A Roma, si apre un nuovo capitolo legato al settore giovanile della società, con un recente terremoto societario che potrebbe compromettere i progetti futuri. La situazione attuale ha portato a discussioni e incertezze sulla continuità delle attività dedicate alle giovanili, mentre le decisioni prese nelle ultime settimane stanno influenzando il futuro del settore. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti all’interno della società.

Il terremoto societario in casa Roma rischia di travolgere anche i piani a lungo termine per il settore giovanile. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro di Massimo Tarantino potrebbe subire un clamoroso e inaspettato mutamento di rotta. Il dirigente, attuale responsabile del vivaio dell’ Inter, aveva già comunicato al club nerazzurro a gennaio la propria volontà di lasciare Milano per sposare il progetto giallorosso a partire dal prossimo giugno. L’accordo tra Tarantino e la Roma sembrava blindato, con un contratto già definito che lo avrebbe legato alla Capitale fino al 2031. Tuttavia, l’intera operazione era stata fortemente caldeggiata e condotta da Claudio Ranieri nel suo ruolo di Senior Advisor.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, giallo Tarantino: il colpo per le giovanili ora rischia di sfumare

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