Senesi Juve il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri!

La trattativa tra la Juventus e il difensore argentino Marcos Senesi si complica, secondo quanto riportato da un noto giornalista. Nelle ultime ore, un suo annuncio ha generato sconcerto tra i tifosi bianconeri, lasciando intendere che il trasferimento possa non andare a buon fine. La situazione sembra evolversi rapidamente, mentre le parti coinvolte non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Milan Udinese, primo tempo horror dei rossoneri: la reazione di San Siro è tutta un programma! Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Cremonese: «Contestazione inopportuna, partita non facile ma oggi è uscito fuori il nostro valore» De Zerbi confessa: «Ecco perché il Tottenham si salverà, ho parlato con i calciatori uno a uno.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Senesi Juve, il punto di Moretto: «Giocatore attratto dai bianconeri, ma questi 3 club sono avanti»di Redazione JuventusNews24Senesi Juve, il punto di Moretto: «Giocatore attratto dai bianconeri, ma questi 3 club sono avanti». Calciomercato Juve, Moretto svela alcuni dettagli sulla situazione Senesi: ecco cosa sta succedendoZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,...