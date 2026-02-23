Calciomercato Inter rischia di sfumare questo obiettivo? Prove di rinnovo con il suo club

Zeki Celik rischia di lasciare l’Inter perché il suo club non ha ancora confermato il rinnovo del contratto. Il terzino turco, che ha trovato spazio sotto la guida di Gasperini, potrebbe partire a giugno se non si trova un accordo. La società sta valutando le prossime mosse, ma la situazione resta incerta. La sua partenza potrebbe influire sulla linea difensiva della squadra. Restano da capire quali decisioni prenderanno le parti coinvolte.