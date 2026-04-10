Venerdì 10 aprile 2026, il traffico nella città e nelle aree vicine si presenta molto congestionato, con blocchi sul GRA e alcuni incidenti che hanno rallentato i mezzi. Nel frattempo, diversi treni diretti verso Cassino sono stati interrotti o fermati a causa di problemi tecnici, creando disagi per i pendolari e le persone in viaggio nella zona.

Il della mobilità nella Capitale e nelle province limitrofe presenta un quadro complesso questo venerdì 10 aprile 2026, con criticità che spaziano dai rallentamenti sull’anello viario principale alle interruzioni del servizio ferroviario nel casertano. Mentre il traffico urbano viene condizionato da un sinistro stradale sulla direttrice verso la zona est, l’attenzione si sposta anche sul comparto sportivo, con la gestione speciale della viabilità in vista dell’imminente sfida calcistica allo Stadio Olimpico. La circolazione automobilistica sta affrontando diverse complicazioni nel tardo pomeriggio di oggi. Sul Grande Raccordo Anulare, la. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos mobilità: blocchi sul GRA, incidenti e treni fermi verso Cassino

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I disagi pesano ma avremo una Bari migliore: l’assessore Scaramuzzi interviene sul caos cantieriCittà smart, mobilità sostenibile, trasporti green. Progetti ambiziosi, che spesso però si scontrano con le difficoltà della vita di tutti i giorni. Con cittadini spesso bloccati nel traffico. Ma ai ... bari.repubblica.it

sito in tilt! Ovviamente aprono le domande per i commissari e presidenti di commissione mentre è in corso la procedura di mobilità. Il caos...come al solito. - facebook.com facebook