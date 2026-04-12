Roma domenica di caos | tra sport Romics e blocchi ferroviari

Domenica 12 aprile 2026, a Roma si sono verificati diversi disagi legati alla mobilità. La città ha visto blocchi ferroviari e manifestazioni cittadine che hanno coinvolto le principali arterie stradali. Nel frattempo, molti cittadini si sono recati verso le località di montagna e il litorale laziale, creando una situazione di traffico intenso e alterata rispetto ai normali flussi di movimento. Eventi come lo sport e il Romics si sono svolti comunque nel rispetto delle limitazioni.

In questa domenica 12 aprile 2026, la Capitale si prepara a un mosaico di mobilità complesso, dove il desiderio di gite fuori porta verso le montagne o il litorale laziale si scontra con una rete di trasporti ferrei e stradali soggetta a importanti interventi strutturali e manifestazioni cittadine. Mentre il bel tempo spinge i romani verso le mete naturali della regione, la circolazione urbana e suburbana subirà variazioni significative dovute a eventi sportivi, festival culturali e lavori di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Il quadro della viabilità cittadina vede protagonisti due appuntamenti legati allo sport che interesseranno il cuore storico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, domenica di caos: tra sport, Romics e blocchi ferroviari Caos a Roma: blocchi su Flaminia e Salaria tra incidenti e protesteLa mobilità capitolina affronta una mattinata di complicazioni su più fronti, con rallentamenti che colpiscono arterie strategiche come la via... Caos viabilità a Roma: incidenti e blocchi paralizzano il RaccordoIl martedì sera di questo 9 aprile 2026 si è trasformato in un complesso mosaico di rallentamenti e interventi d’emergenza per la mobilità...