Vede i poliziotti e scappa in auto arnesi per lo scasso | arrestato

Un giovane di 28 anni ha tentato di sfuggire all'alt dei poliziotti, portando in auto attrezzi per lo scasso, a causa del suo divieto di uscire di casa imposto dalla sorveglianza speciale. Quando ha visto le forze dell’ordine, ha deciso di accelerare e scappare, ma è stato comunque fermato e arrestato. La sua fuga ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno recuperato gli arnesi e proceduto alla cattura.

Sorpreso nel comune di Lusciano nonostante la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Mugnano di Napoli Il giovane, infatti, avendo notato la presenza degli operatori di polizia, ha tentato di allontanarsi e sottrarsi al controllo, ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento tra le campagne circostanti. Una volta bloccato, è stato sottoposto a perquisizione, all’esito del quale sono stati rinvenuti alcuni arnesi atti allo scasso. Pertanto, è stato tratto in arresto per l’inosservanza della misura di prevenzione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

