Venerdì mattina a Roma si sono verificati numerosi blocchi e cantieri che hanno provocato lunghe code e rallentamenti nel traffico. Lungo la Salaria, la Pontina e il Raccordo Anulare si sono registrate interruzioni temporanee, mentre su via Ardeatina e all’incrocio tra Togliatti e Prenestina sono stati avviati lavori che hanno ulteriormente rallentato il flusso veicolare. La situazione ha causato disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito in città.

? Cosa sapere Blocchi su Salaria, Pontina e Raccordo Anulare a Roma venerdì 24 aprile.. Cantieri su via Ardeatina e incrocio Togliatti-Prenestina causano rallentamenti sulla viabilità urbana.. Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 07:30, il traffico su diverse arterie consolari e radiali di Roma ha registrato forti rallentamenti, bloccando la fluidità del movimento verso il centro città. Il caos mattutino si è concentrato fin dalle prime ore sulle principali vie d’accesso. Lungo la Salaria, i flussi provenienti da Fidene procedono con difficoltà, così come accade sul tratto della Pontina che collega Pomezia a Tor di Schiaffo e alla zona di Tor De’ Centuries.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: blocchi e cantieri paralizzano il traffico mattutino

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