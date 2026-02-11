Aveva investito due agenti a Roma Arrestato latitante a Roma

La polizia di Roma ha arrestato un latitante peruviano di 49 anni che era irreperibile da fine gennaio. Era stato coinvolto in un incidente con due agenti, investendoli. L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida di un’auto a noleggio con altri due connazionali.

L’INTERVENTO. Il 49enne peruviano era irreperibile da fine gennaio. Fermato dai carabinieri alla guida di un’auto a noleggio con due connazionali. È stato arrestato a Mozzanica il 49enne peruviano ricercato per il violento investimento di due agenti della Polizia di Stato avvenuto la scorsa estate a Roma. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale capitolino il 27 gennaio scorso con l’accusa di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. l ricercato avrebbe utilizzato diversi alias e documenti contraffatti, tra cui un passaporto argentino falso impiegato per il noleggio di veicoli, riuscendo così a sottrarsi inizialmente alla cattura Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante un controllo di routine il 49enne avrebbe puntato l’auto contro due agenti, investendoli a velocità sostenuta e provocando loro gravi traumi agli arti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

