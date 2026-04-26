Rolando Tortolani morto in un incidente in scooter 21 anni fa il dramma della sorella

Ieri pomeriggio in via Casilina si è verificato un incidente tra uno scooter e un'auto. Un giovane di 21 anni, a bordo di un T-Max, è rimasto coinvolto in uno scontro con un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 e ha causato la morte del motociclista. La sorella della vittima ha affrontato il ricordo di un dramma avvenuto 21 anni fa.

Ieri pomeriggio il dramma in via Casilina. Intorno alle 14, Rolando Tortolani, in sella al suo T-Max, si è scontrato contro un'auto proveniente dalla parte opposta. L'uomo è morto sul colpo. Un incidente che ha riaperto vecchie ferite nella sua famiglia d'origine. Rolando, infatti, aveva perso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Nicolas Tomasoni è morto a 14 anni in un tragico incidente in scooterSi sarebbe voltato all'improvviso, come a voler controllare qualcosa: non ha fatto tempo a rimettere gli occhi sulla strada che si è trovato di... Morto a 12 anni dopo l'incidente sugli sci: il dramma di Mathias TontiIl giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia sulla Casilina: scontro tra auto e moto, addio a Rolando Tortolani; Scontro auto-scooter tra Cassino e Villa Santa Lucia: perde la vita Rolando Tortolani di 52 anni; Casilina, morto Rolando Tortolani: la ricostruzione dello scontro auto-scooter tra Cassino e Villa Santa Lucia; Casilina, scontro auto-scooter nel Cassinate: muore Rolando Tortolani, 52 anni di Cassino. Rolando Tortolani morto in uno scontro: il dramma della sorella Clara nel 2005Crescenzo Di Nallo, l'assassino, si recò nel negozio dove lavorava la sua ex e, in preda a un raptus, la colpì, ferendola con otto colpi di pistola ... ciociariaoggi.it Scontro mortale auto-moto, la vittima è Rolando TortolaniScontro frontale sulla Casilina nord, a pochi passi dall’ingresso di Cassino. Nel violento impatto tra uno scooter e un’auto a perdere la vita è stato Rolando Tortolani, classe ’74 di Cassino, magazzi ... ciociariaoggi.it Ancora sangue sulle strade. Piedimonte San Germano piange Rolando Tortolani di 52 anni Ancora sangue sulle strade del basso Lazio. https://www.news-24.it/ancora-sangue-sulle-strade-piedimonte-san-germano-piange-rolando-tortolani-di-52-anni/ - facebook.com facebook