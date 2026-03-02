Nicolas Tomasoni è morto a 14 anni in un tragico incidente in scooter

Un ragazzo di 14 anni è morto in un incidente in scooter. Secondo le ricostruzioni, si sarebbe voltato improvvisamente, come se volesse controllare qualcosa, e in quel momento si è trovato di fronte a un palo della luce, che si trovava sulla sua traiettoria. Non ha fatto in tempo a reagire e l’impatto è stato fatale.

Si sarebbe voltato all'improvviso, come a voler controllare qualcosa: non ha fatto tempo a rimettere gli occhi sulla strada che si è trovato di fronte a un palo della luce, ostacolo ormai inevitabile. L'impatto è stato violentissimo: il povero Nicolas Tomasoni, 14 anni, è stato scaraventato sull'asfalto ed è morto sul colpo nell'incidente. Alla scena avrebbero assistito alcuni automobilisti, i primi ad allertare il 112: insieme al povero Nicolas c'era anche un amico, davanti a lui. Non si sarebbe accorto di nulla fino a che non avrebbe più visto l'amico alle sue spalle. Nel tornare indietro, la tragica scomparta. È la cronaca del drammatico incidente di domenica pomeriggio in Via Cologne a Chiari: è qui che poco prima delle 16 si è consumata la tragedia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

