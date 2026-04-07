Morto a 12 anni dopo l' incidente sugli sci | il dramma di Mathias Tonti

Un grave incidente sugli sci si è verificato a San Martino di Castrozza, causando la morte di un ragazzo di 12 anni. L’incidente è avvenuto martedì mattina alle 8:30 e ha provocato ferite gravissime. Il giovane, residente tra il Trentino e la Romagna, è deceduto a causa delle lesioni riportate. La notizia ha suscitato grande dolore tra i familiari e le comunità coinvolte.

Il giovane era rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sulle nevi di San Martino di Castrozza nei giorni scorsi. Nel primo mattino di martedì 7 aprile la scomparsa. Il papà Alberto: "Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco". La famiglia ha scelto di donare gli organi Straziante il saluto sui social di papà Alberto: “Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Muore a 12 anni dopo un incidente sugli sci: la città piange il giovane MathiasLo studente cesenate non ce l'ha fatta dopo l'incidente a San Martino di Castrozza. Tragedia sugli sci, muore a soli 12 anni: dolore profondo per la scomparsa di MathiasEra stato giocatore della Porto Robur Costa: “Era una solare presenza fissa a tutte le partite casalinghe e a tutte le attività del club” Una notizia... Si parla di: Dodicenne muore in ospedale dopo una caduta con gli sci a San Martino di Castrozza. Tragedia sulle piste: muore a 12 anni Mathias Tonti, il cordoglio del Porto Robur Costa 2030Profondo cordoglio per la scomparsa di Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni residente a Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci ... ravennanotizie.it Tragedia sulle piste: muore a 12 anni Mathias Tonti, dopo una caduta mentre sciavaÈ morto a soli 12 anni Mathias Tonti, rimasto gravemente ferito dopo una caduta mentre sciava durante le vacanze di Pasqua in Trentino. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi: il ragazzo, residente ... ravennawebtv.it