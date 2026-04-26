Rock storia e amarcord | ecco la Rolling Story

Un evento a Pistoia offre un percorso attraverso musica dal vivo, racconti e immagini, creando un'esperienza immersiva dedicata ai fan dei Rolling Stones. Durante la manifestazione, le canzoni della band sono accompagnate da ricordi e emozioni, trasportando il pubblico tra diverse epoche e vicende legate alla storia del gruppo. L'iniziativa si svolge con l'obiettivo di celebrare la loro musica e il loro impatto culturale.