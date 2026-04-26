Rock storia e amarcord | ecco la Rolling Story
Un evento a Pistoia offre un percorso attraverso musica dal vivo, racconti e immagini, creando un'esperienza immersiva dedicata ai fan dei Rolling Stones. Durante la manifestazione, le canzoni della band sono accompagnate da ricordi e emozioni, trasportando il pubblico tra diverse epoche e vicende legate alla storia del gruppo. L'iniziativa si svolge con l'obiettivo di celebrare la loro musica e il loro impatto culturale.
Pistoia, 26 aprile 2026 – Musica dal vivo, racconti, immagini, ricordi e emozioni, divenendo un vero e proprio viaggio immersivo, nel quale le canzoni dei Rolling Stones accompagnano il pubblico tra epoche, vicende, immagini e suggestioni. Il 30 aprile alle 21,15 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, arriva Like a Rolling Story. La formula di questa originalissima operazione nasce da un’idea del professori Renzo Cresti, musicista, storico della musica, già docente e direttore dell’istituto superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” di Lucca. Direttore artistico di questo lavoro, ha saputo sposare la propria creatività con la...🔗 Leggi su Lanazione.it
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