La storia d' amore più famosa e tragica d' America Ryan Murphy porta in tv su Disney+ Love Story | John F Kennedy Jr & Carolyn Bessette | ecco com' è

John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette si sono incontrati e innamorati nel cuore di New York, ma il loro amore è finito in tragedia. La loro storia, tra sguardi rubati e abiti eleganti, è diventata una delle più famose e dolorose d’America. Ora, Ryan Murphy porta questa vicenda sulla scena televisiva, su Disney+. La serie ricostruisce i dettagli più intimi di una relazione segnata da glamour e perdita improvvisa. La fotografia di Carolyn, sempre impeccabile con il suo sorriso sfuggente, diventa il simbolo di un amore impossibile da dimenticare.

C'erano una volta un principe e una principessa. O meglio: c'erano una volta il figlio del Presidente più amato d'America e la ragazza bionda più fotografata di New York. La loro love story inizia con uno sguardo in un camerino di Calvin Klein e finisce nell'Atlantico, in una notte di luglio del 1999. Nel mezzo? Un matrimonio segreto, paparazzi ovunque, cappotti che diventano sempre più grandi e una pressione mediatica che schiaccia. È questa la Love Story che Ryan Murphy porta su Disney+ da venerdì 13 febbraio. I primi 3 episodi sono già disponibili, poi ne arriverà uno a settimana fino al nono e ultimo capitolo.