Un nuovo elemento riguarda il passato di un ex direttore di gara coinvolto in un episodio legato a un match tra Chievo e Lazio. In quella circostanza, l’individuo è stato assolto, creando un precedente che richiama alla mente il caso Calciopoli. La vicenda si inserisce nel contesto di indagini e processi relativi a partite e comportamenti nelle decisioni arbitrali, senza che siano state mosse accuse formali contro l’ex arbitro.

di Francesco Spagnolo Rocchi, c’è il precedente di Calciopoli che fa rumore. In quel caso l’ex direttore di gara fu assolto. Ma ora la nuova vicenda lo fa ritornare d’attualità. L’attualità del calcio italiano è scossa da un nuovo terremoto che vede il designatore della CAN di Serie A e B, Gianluca Rocchi, al centro di una tempesta mediatica e giudiziaria. La notizia dell’indagine aperta dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva ha portato alla sua immediata autosospensione nell’aprile 2026, ma il peso della cronaca recente ha inevitabilmente riaperto una ferita mai del tutto rimarginata: il legame con i tempi di Calciopoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Rocchi era già apparso nelle cronache giudiziarie per un episodio risalente al 20 febbraio 2005.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rocchi, spunta un precedente su Calciopoli: l’episodio di Chievo Lazio per il quale venne assolto. Cosa è accaduto

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