Rocchi il precedente su Calciopoli torna d’attualità | l’episodio di Chievo-Lazio per il quale venne assolto
Il caso di Rocchi e il precedente di Calciopoli sono tornati al centro dell’attenzione, in particolare riguardo all’episodio avvenuto durante la partita tra Chievo e Lazio. In quella occasione, l’arbitro fu coinvolto in una decisione che portò a un procedimento giudiziario, conclusosi con un’assoluzione. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle decisioni arbitrali e sui procedimenti legali correlati.
Nico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in Argentina? Operazione in piedi col River Plate! La rivelazione di Romano Caos arbitri, dalle “bussate” di Rocchi alle indagini sui rimborsi per Lissone: sentito anche un tassista! Presidenza FIGC, elezioni a rischio rinvio? Spunta il nome di Carraro, mentre Abodi e Lotito spingono per il commissariamento! Commissariamento FIGC, la nuova ombra sul calcio italiano dopo lo scandalo arbitri: i precedenti nel nostro Paese e all’estero Nico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Dopo il bacio che si sono dati sul finale del precedente episodio, il dottor Ferraris non vuole più vedere la cantante. Lei, invece, sembra molto legata a lui. L'episodio di stasera su Rai 1 spiegherà che cosa c'è sotto
Caso-Rocchi, siamo davanti a una nuova Calciopoli?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.
Contenuti utili per approfondire
Rocchi coinvolto e assolto già ai tempi di Calciopoli: il precedente con la LazioRASSEGNA STAMPA - Oggi designatore, ai tempi di Calciopoli arbitro in campo. C’era anche nel 2005 Gianluca Rocchi, ma in un altro ruolo. All’epoca il fischietto fiorentino ... lalaziosiamonoi.it
Rocchi e quel precedente con la Lazio: coinvolto e assolto ai tempi di CalciopoliNon si fa altro che parlare di Gianluca Rocchi nelle ultime ore, designatore arbitrale di A e B, indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano; il fischietto, già in passato, era sta ... lazionews.eu