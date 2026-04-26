Rocchi il precedente su Calciopoli torna d’attualità | l’episodio di Chievo-Lazio per il quale venne assolto

Il caso di Rocchi e il precedente di Calciopoli sono tornati al centro dell’attenzione, in particolare riguardo all’episodio avvenuto durante la partita tra Chievo e Lazio. In quella occasione, l’arbitro fu coinvolto in una decisione che portò a un procedimento giudiziario, conclusosi con un’assoluzione. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle decisioni arbitrali e sui procedimenti legali correlati.