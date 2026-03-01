Moviola Torino-Lazio | l' episodio arbitrale decisivo e cosa è realmente accaduto

Durante la partita tra Torino e Lazio, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, si è verificato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. La moviola ha analizzato un'azione specifica, evidenziando cosa è successo realmente sul campo e come l’arbitro ha interpretato il momento. L’episodio ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, senza tuttavia cambiare il risultato finale.

Una panoramica sintetica sulla moviola del confronto tra Torino e Lazio, valido per la 27ª giornata della Serie A 202526, offrendo un ritratto chiaro degli episodi arbitrali chiave e della gestione della partita. L’incontro si è concluso 2-0 in favore del Torino, grazie alle reti di Simeone e Zapata, con una direzione affidata all’arbitro Abisso che ha guidato i novanta minuti in modo coerente e tranquillo. Nel primo tempo, la rete del momentaneo vantaggio di Simeone è risultata regolare, con l’attaccante partito in posizione corretta. Alcune proteste ospiti per un presunto tocco di mano in area di Obrador non hanno provocato l’intervento del direttore di gara, che ha permesso la continuazione dell’azione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

