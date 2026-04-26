La Federazione calcistica ha richiesto agli uffici dei pubblici ministeri di Milano di fornire gli atti relativi a un'indagine che coinvolge una vicenda già archiviata un anno fa, questa volta con riferimenti a un'altra località. La richiesta si aggiunge a una serie di verifiche in corso, mentre la decisione finale passa ora alla Procura. Le indagini riguardano aspetti ancora non chiariti, che la Federazione intende approfondire.

La Procura federale non ha perso tempo. L’avviso di garanzia nei confronti di Gianluca Rocchi ha fatto sì che già ieri mattina Giuseppe Chinè si sia mosso chiedendo al pm della Repubblica di Milano gli atti dell’inchiesta in corso, che avrà una tappa importante il 30 aprile con l’interrogatorio del designatore. Perché quanto sta emergendo è molto diverso da quello su cui la Procura aveva indagato, archiviando, un anno fa. Al centro di quell’indagine, partita dalla segnalazione del 21 maggio 2025 dell’assistente arbitrale Domenico Rocca (in una lettera in cui si lamentava principalmente di aver ricevuto valutazioni a suo dire ingiuste e in...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi, ora palla alla Procura Figc: chiesti gli atti ai pm di Milano

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