La procura della FIGC ha avviato accertamenti riguardo al caso Rocchi, chiedendo documenti e atti ufficiali. Recentemente, è stata archiviata una parte dell’indagine, ma questa decisione non coinvolge l’Inter. Le verifiche continuano per chiarire eventuali responsabilità e raccogliere elementi utili all’indagine. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle novità che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Procura FIGC: già richiesti atti su caso Rocchi, archiviazione non riguardava l’Inter

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