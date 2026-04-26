Rocchi-Inter Biasin | Perchè non scrivo niente? Non ho le carte e farlo senza avere coscienza significa solo fare confusione Il calcio italiano non impara…
Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, ha spiegato sui social media perché non si è espresso riguardo al caso Rocchi-Inter. Ha affermato di non possedere le carte necessarie per commentare e di ritenere inutile parlare senza dati certi, sottolineando che farlo potrebbe solo creare confusione. Biasin ha inoltre commentato sul fatto che il calcio italiano non impara dalle proprie esperienze.
Il giornalista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, nella giornata odierna ha voluto spiegare perchè non prende posizione sul caso Rocchi-Inter, scrivendo un post sul suo profilo X. Secondo la sua opinione, senza accesso agli atti o a informazioni verificate, intervenire significherebbe solo alimentare confusione. Una posizione che, nel giornalismo sportivo italiano, non è così scontata,. L'articolo Rocchi-Inter, Biasin: “Perchè non scrivo niente? Non ho le carte e farlo senza avere coscienza, significa solo fare confusione. Il calcio italiano non impara.” proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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