Rocchi-Inter Biasin | Perchè non scrivo niente? Non ho le carte e farlo senza avere coscienza significa solo fare confusione Il calcio italiano non impara…

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, ha spiegato sui social media perché non si è espresso riguardo al caso Rocchi-Inter. Ha affermato di non possedere le carte necessarie per commentare e di ritenere inutile parlare senza dati certi, sottolineando che farlo potrebbe solo creare confusione. Biasin ha inoltre commentato sul fatto che il calcio italiano non impara dalle proprie esperienze.