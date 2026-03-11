De Laurentiis non è tra i proprietari più ricchi del calcio italiano | il Napoli è in alto solo perché sa fare bene l’imprenditore

Secondo una classifica di Forbes riportata da Calcio e Finanza, i proprietari più ricchi della Serie A sono i fratelli Hartono del Como, che occupano le prime due posizioni. Tra i proprietari delle squadre italiane, Aurelio De Laurentiis del Napoli si colloca al di fuori dei primi tredici. La classifica si basa sulle disponibilità finanziarie dei singoli proprietari di club.

Nella classifica stilata da Forbes (e riporta da CalcioeFinanza) dei proprietari più ricchi della Serie A e dei club italiani, spiccano i fratelli Hartono del Como nelle prime due posizioni, mentre Aurelio De Laurentiis del Napoli non è neanche tra i primi tredici. A conferma che il Napoli è in alto non perché il suo presidente sia particolarmente ricco ma solo perché è straordinariamente bravo nel suo lavoro. Robert e Michael Harton occupano i primi due posti, con un patrimonio rispettivo di 19,6 miliardi e 18,9 miliardi. A completare il podio, Dan Friedkin della Roma, patrimonio di 11,4 miliardi. Seguono le famiglie Saputo (Bologna), con 6,4 miliardi di patrimonio, e Commisso della Fiorentina (5,6 miliardi). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

