Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha annunciato di essersi autosospeso dopo essere stato coinvolto in un'indagine penale. In un comunicato, ha dichiarato che la decisione è stata sofferta ma necessaria, e ha affermato di credere di poter superare questa situazione e tornare più forte di prima. La sua sospensione è stata comunicata ufficialmente, mentre le autorità proseguono le indagini.

“In merito alla vicenda, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo Can che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile Can. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rocchi indagato: si autosospende. “Decisiome sofferta ma ne uscirò più forte di prima”

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