Caso Rocchi il designatore si autosospende | Chiarirò tutto tornerò più forte di prima Indagato anche Gervasoni

Gianluca Rocchi si è autosospeso dal ruolo di responsabile della Commissione Arbitrale Nazionale, in seguito all’indagine avviata dalla Procura di Milano. L’indagine riguarda un presunto coinvolgimento in un caso di frode sportiva, e Rocchi ha annunciato che fornirà chiarimenti in seguito. La stessa indagine ha coinvolto anche un altro designatore, Gervasoni, che è sotto indagine.

Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di responsabile della CAN con effetto immediato. La decisione arriva dopo l’indagine della Procura di Milano che lo vede coinvolto per concorso in frode sportiva. La decisione «In accordo con l’Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi», ha dichiarato Rocchi all’ANSA. Una scelta definita «sofferta e difficile», maturata anche nel confronto con la famiglia. Le motivazioni L’obiettivo, spiega il designatore arbitrale, è quello di garantire «un corretto decorso della fase giudiziale», evitando ripercussioni sul lavoro del gruppo arbitrale in un momento delicato.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Rocchi, il designatore si autosospende: “Chiarirò tutto, tornerò più forte di prima”. Indagato anche Gervasoni Notizie correlate Caso Rocchi, il designatore si autosospende: “Chiarirò tutto, tornerò più forte di prima”Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di responsabile della CAN con effetto immediato. Rocchi: «Mi autosospendo, tornerò più forte di prima». Il designatore Can è indagato per frode sportiva (come il supervisore Var Gervasoni)«In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Caso Rocchi, avviso di garanzia: cosa sta succedendo. Caso Rocchi, la decisione del designatore: arriva l’annuncioGianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di responsabile della CAN con effetto immediato. La scelta arriva in accordo con l'Aia. Rocchi e ... spaziointer.it Caso Rocchi, il capo della Procura generale dello Sport chiede una relazione immediata a ChinèArrivano ulteriori aggiornamenti sul caso Rocchi da La Presse. Ugo Taucer, capo della Procura generale dello Sport, ha chiesto al responsabile della Procura. tuttomercatoweb.com "Non potranno non esserci conseguenze": Abodi durissimo sul caso #Rocchi x.com Il "caso Rocchi" sta diventando sempre più pesante! Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport nell'edizione online, in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA, il designatore della CAN A e B, Gianluca Rocchi, ha deciso di autosospendersi, - facebook.com facebook