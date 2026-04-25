Inchiesta arbitri Serie A Rocchi si autosospende da designatore arbitrale | Scelta sofferta sono certo di uscirne indenne e più forte di prima
In seguito alle indagini sulla gestione arbitrale in Serie A, Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dalla posizione di designatore della Commissione Arbitrale Nazionale (CAN). La sua scelta è stata annunciata attraverso una dichiarazione, in cui ha definito la decisione come difficile ma necessaria. Rocchi ha espresso fiducia nel suo percorso e ha affermato di credere di poter uscire da questa situazione più forte di prima.
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Secondo quanto riporta AGI: "nell’inchiesta della Procura di Milano Gianluca Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite" - facebook.com facebook
L’inchiesta con al centro il campionato 2024-25 condotta da Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino alla giustizia sportiva @Ag x.com