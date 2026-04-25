In seguito alle indagini sulla gestione arbitrale in Serie A, Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dalla posizione di designatore della Commissione Arbitrale Nazionale (CAN). La sua scelta è stata annunciata attraverso una dichiarazione, in cui ha definito la decisione come difficile ma necessaria. Rocchi ha espresso fiducia nel suo percorso e ha affermato di credere di poter uscire da questa situazione più forte di prima.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri Serie A, Rocchi si autosospende da designatore arbitrale: «Scelta sofferta, sono certo di uscirne indenne e più forte di prima»

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