Gianluca Rocchi si autosospende da designatore arbitrale indagato per frode sportiva anche il capo del Var Gervasoni I sospetti sulle partite e la difesa

Il designatore degli arbitri di Serie A e B ha annunciato la sua autosospensione dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Anche il responsabile del VAR è sotto indagine, con i sospetti che riguardano alcune partite. La procura ha avviato verifiche per accertare eventuali irregolarità nel settore arbitrale e nelle gare oggetto di scrutinio.

Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. «In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can», ha fatto sapere Rocchi. «Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima. Il grande amore per la...🔗 Leggi su Open.online

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Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore arbitraleUna scelta condivisa con l’Aia e presa per il bene del gruppo CAN, che deve poter lavorare con la massima serenità. sportal.it

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