Un'indagine sulla frode sportiva ha portato all'apertura di un avviso di garanzia nei confronti del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. La persona coinvolta, che ricopre questo ruolo, è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di concorso in frode sportiva. La vicenda riguarda le decisioni prese in ambito arbitrale nelle ultime stagioni e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocch i, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per “concorso in frode sportiva”. Secondo quanto appreso dall’agenzia Agi, l’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferirebbe al campionato 2024-2025 e, in particolare, ad alcuni episodi avvenuti nella sala Var di Lissone durante le gare. Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar. Sono diverse le partite che sarebbero sotto la lente d’ingrandimento della Procura e l’inchiesta sta per essere chiusa. Udinese-Parma Il primo marzo 2025, durante Udinese-Parma, i tre addetti presenti a Lissone si confrontano su un possibile fallo di mano in area di rigore.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Concorso in frode sportiva: indagato il designatore Rocchi

Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva #Agi #figc #aia #calciopoli

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