Alle due del pomeriggio, un ex assistente arbitrale di una sezione calcistica di Catanzaro, attualmente vicepresidente del consiglio comunale di Pizzo, ha pubblicato un messaggio sui social. La vicenda riguarda un’indagine in corso che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati, con un’accusa di aver segnalato decine di partite sospette. La lettera-denuncia originaria ha evidenziato come alcuni coinvolti fossero a conoscenza di violazioni delle regole.

Alle due del pomeriggio Domenico Rocca, ex assistente arbitrale della sezione Aia di Catanzaro e attuale vicepresidente del Consiglio comunale di Pizzo, si toglie una soddisfazione via social: «Chi di spada ferisce, di spada perisce», il messaggio. È stata la sua lettera-denuncia, risalente al 22 maggio 2025, a innescare il caso che ha portato all’avviso di garanzia a Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva. La Procura della Federcalcio aveva archiviato gli atti trasmessi dall’Aia, ma da mesi indagano i pm milanesi. E il primo a rispondergli è l’ex collega Pasquale De Meo, che tre anni fa ha presentato a sua volta un esposto alla Procura federale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rocchi indagato, la lettera-denuncia che ha innescato il caso: «Decine di partite sospette, sapevano di violare le regole»

Notizie correlate

La lettera che ha innescato l’indagine su Rocchi: cita il rigore su Bisseck costato lo Scudetto all’InterL'indagine che ha portato all'avviso di garanzia per il designatore degli arbitri Rocchi è partita da una lettera che punta l'indice sul mondo...

Rocchi e le presunte ‘interferenze’ fra arbitri e Var: dall’esposto di Rocca alle partite ‘sospette’, l’ombra di una nuova calciopoliMilano, 25 aprile 2025 – Si apre un nuovo fronte giudiziario nel calcio italiano con l'iscrizione nel registro degli indagati di Gianluca Rocchi,...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro gradito all'Inter e pressioni sui Var; Ucraina, Zelensky Attacchi russi questa notte con 4 morti e decine di feriti.

La lettera che ha innescato l’indagine su Rocchi: cita il rigore su Bisseck costato lo Scudetto all’InterL'indagine che ha portato all'avviso di garanzia per il designatore degli arbitri Rocchi è partita da una lettera che punta l'indice sul mondo arbitrale ... fanpage.it

Ecco la lettera dell’ex assistente di Pizzo che scuote il calcio italiano: il designatore Rocchi indagatoPer integrale il documento durissimo che ha fatto esplodere l’indagine: nel mirino designazioni, voti e presunte irregolarità ... ilvibonese.it

Decine di «cassonetti intelligenti» per la raccolta differenziata pensati per agevolare i residenti e rendere Bari una città più pulita. È il progetto di Amiu Puglia che, al fianco del Comune, questa settimana ha dato il via all’installazion - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news. Notte di intensi raid russi: almeno 12 morti e decine di feriti x.com