La lettera che ha innescato l’indagine su Rocchi | cita il rigore su Bisseck costato lo Scudetto all’Inter

Un'indagine è stata avviata nei confronti del designatore degli arbitri, a seguito di una lettera che mette in discussione alcune decisioni prese durante il recente campionato. La missiva fa riferimento a un episodio di rigore non assegnato su un giocatore dell'Inter, episodio che, secondo quanto riferito, avrebbe influenzato il risultato finale e la conquista dello Scudetto. La vicenda ha portato all'avviso di garanzia, aprendo un'indagine ufficiale.

L'indagine che ha portato all'avviso di garanzia per il designatore degli arbitri Rocchi è partita da una lettera che punta l'indice sul mondo arbitrale e sottolinea un episodio che è costato caro all'Inter nello scorso campionato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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